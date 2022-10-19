Зараз українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 15-18 грн/кг.

Попри сезонне збільшення пропозиції морквина українському ринку зараз українським фермерам вдається відвантажувати ці коренеплоди вже в три рази дорожче, ніж у другій половині жовтня минулого року.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, на цьому тижні відпускні ціни в даному сегменті знову почали зростати. Зараз українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 15-18 грн/кг, що в середньому на 18% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Разом з тим учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як наслідок, до зниження відпускних цін.

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Галузеві експерти відзначають, що тенденція зростання цін відзначається виключно в сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладки в сховища.

За словами фермерів, зараз моркву активно закуповують як оптові компанії, які закладають її на зберігання, так і населення, яке формує запаси на зиму. Крім того, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах.

Ціни на овочі в Україні:

За півроку повномасштабної війни РФ проти України вартість борщового набору зросла на 27%. Зокрема, один з інгредієнтів страви, морква, в середньому подорожчала на 48%.

В Україні після двотижневого зростання ціни на цибулю почали знижуватися. На сьогодні фермери пропонують до продажу цибулю по 22-26 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти прогнозують, що в Україні найближчим часом ціни на продукти харчування зростуть ще на 10-15%.

Станом на 12 жовтня в Україні подешевшала морква.

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