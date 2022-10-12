Наразі українські фермери намагаються продати моркву оптом по 12-16 грн/кг.

Цього тижня в Україні спостерігається зниження відпускних цін на моркву.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, наразі українські фермери намагаються продати моркву оптом по 12-16 грн/кг, що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають, що зараз виробники намагаються реалізовувати моркву не надто високої якості, яка не підлягає тривалому зберіганню, що також суттєво впливає на відпускні ціни в даному сегменті.

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За словами учасників ринку, вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення постачання моркви з господарств стали основними причинами негативних цінових коригувань на ці коренеплоди.

За підрахунками експертів, відпускні ціни на моркву в Україні на сьогодні в середньому у 2,6 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За словами ключових гравців ринку, відпускні ціни в даному сегменті знижуватимуться до заморозків, після чого стабілізуються.

Ціни на овочі в Україні: що відомо

За півроку повномасштабної війни РФ проти України вартість борщового набору зросла на 27%. Зокрема, один з інгредієнтів страви, морква, у середньому подорожчала на 48%.

В Україні після двотижневого зростання ціни на цибулю почали знижуватись. На сьогодні фермери пропонують до продажу цибулю по 22-26 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти прогнозують, що в Україні найближчим часом ціни на продукти харчування зростуть ще на 10-15%.