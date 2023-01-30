Передбачено затвердження ряду вимог до курячих яєць.

В Україні планується запровадити нові вимоги до продажу курячих яєць, при реалізації яких будуть враховувати вагу та зовнішній вигляд товару.

Згідно з проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до куримих яєць", планується, що товар продаватимуть за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості.

Відповідно до документу передбачено затвердження ряду вимог до курячих яєць, зокрема:

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сортування яєць за їх якістю та за вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві при поштучному продажу яєць;

пакування та перепакування яєць;

вимоги до записів, які мають вести оператори ринку.

Класифікація яєць на два класи: А та В.

Клас А:

Такі яйця мають бути чистими, без сторонніх запахів, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів.

Клас В:

До цього класу віднесуть всі яйця, які не відповідають вимогам класу А.

Класифікація яєць за вагою:

XL (дуже великі): яйця, вага яких становить 73 г та більше

L (великі): яйця, вага яких становить 63 г та більше, але менше 73 г

М (середні): яйця, вага яких становить 53 г та більше, але менше 63 г

S (малі): яйця, вага яких становить менше 53 г

Війна в Україні та ціни на яйця:

10 травня 2022 року міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні.

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми будемо мати максимальну ціну, а ось в січні вона буде знижуватися. Вартість зростає навіть незважаючи на попит українців", - зазначив Дорошенко.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

11 жовтня 2022 року в Мінагрополітики пояснили, що відбувається з цінами на яйця.

21 жовтня 2022 року Антимонопольний комітет розпочав перевірку цін на яйця. Станом на 21 жовтня 2022 року ціни на яйця в Україні сягали 80 гривень за десяток.

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