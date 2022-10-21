В Антимонопольному комітеті не виключають, що підвищення цін яйця може не мати об'єктивних підстав.

На тлі різкого зростання цін на яйця Антимонопольний комітет почав вивчення причин такого подорожчання.

Про це йдеться в повідомленні Комітету.

"Комітет приступив до дослідження причин збільшення цін на яйця курячі в шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року", — заявили в Комітеті.

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В Антимонопольному комітеті не виключають, що підвищення цін яйця може не мати об'єктивних підстав.

В АМКУ відзначають, що загальна інфляція і зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.

Таким чином у Комітету відсутня інформація, яка підтверджувала б наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць відразу на 54% за три місяці.

Ціни на яйця в Україні:

10 травня 2022 року міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про те, що ціни на м'ясо та яйця "злетять" у багатьох країнах через війну в Україні

У вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що через кілька місяців істотно підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми будемо мати максимальну ціну, а ось в січні вона буде знижуватися. Вартість зростає навіть попри попит українців", - зазначив Дорошенко.

10 жовтня 2022 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів про те, коли знизяться ціни на яйця в Україні.

11 жовтня 2022 року в Мінагрополітики пояснили, що відбувається з цінами на яйця.

Станом на 21 жовтня 2022 року ціни на яйця в Україні сягають 80 гривень за десяток.

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