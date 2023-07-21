За останній тиждень ціни на овочі значно просіли.

В найближчі тиждень-два зростання цін на сезонні овочі не очікується через насичення ринку продукцією із Закарпатської і Тернопільської областей.

Про це розповів кореспонденту УНІАН радник директора з питань агропромислового комплексу оптового ринку сільськогогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин. За його даними, наразі кабачки, капуста, огірки коштують в межах 7-9 грн/кг, болгарський перець та помідори – 40 грн/кг і 47-50 грн/кг відповідно.

"За останній тиждень ціни значно просіли. В першу чергу, через насичення ринку продукцією із Закарпатської та Тернопільської областей", – розповідає експерт.

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Стефанишин зазначив, що зараз вартість окремих овочів є наймінімальнішою. І якщо ці ціни падатимуть далі, то, за його словами, виробникам буде невигідно навіть збирати врожай.

Експерт говорить, що ціни та пропозиція овочів будуть залежати від погодних умов. Загалом, на його думку, подібна тенденція здешевлення сезонних овочів буде прослідковуватись ще найближчі тиждень-два.

Ціни на овочі в Україні

Станом на 28 лютого 2023 року в Україні злетіли ціни на капусту.

У березні 2023 року ціни на цибулю в Україні встановили рекордний максимум.

Станом на березень 2023 року в Україні спостерігалося стрімке здорощання овочів, оскільки мільйони гектарів полів були заміновані, ворог прицільно б'є по сільгосппідприємствах.

Наприкінці березня 2023 року у Мінагрополітики сказали, коли в Україні подешевшають овочі.

У квітні 2023 року в Україні значно подорожчали помідори, огірки та цибуля. Ціни зросли через сезонне збільшення попиту та відсутністю великих обсягів української тепличної продукції.

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