За словами заступника міністра, ціни знижуватимуться з появою нового врожаю.

Зараз в Україні спостерігається пік цін на овочі, оскільки окрім сезонного фактору, ціну на агропродукцію формували енергетична криза та окупація.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Міністерство аграрної політики України.

За словами заступника міністра, ціни знижуватимуться з появою нового врожаю.

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"Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалися ще два фактори: енергетична криза, яку створювала країна-агресор завадила збереженню великої частини врожаю. Другий фактор – багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській та Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві", – зазначив Висоцький.

Він також зазначив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші овочі, тому очікується більший урожай.

Війна в Україні та ситуація з вочами

Станом на 28 лютого 2023 року в Україні злетіли ціни на капусту. Підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дозволяє скорочення пропозиції з необладнаних сховищ.

У березні 2023 року ціни на цибулю в Україні встановили рекордний максимум.

Станом на березень 2023 року в Україні спостерігається стрімке здорощання овочів, оскільки російські загарбники своїми діями намагаються підірвати продовольчу безпеку країни. Мільйони гектарів полів заміновані, ворог прицільно б'є по сільгосппідприємствах.

Наразі у Запорізькій області велика кількість тепличних підприємств знаходяться від окупацією, у цей період вже звідти надходили на полиці магазинів вітчизняні овочі й збивали ціну.

Експерти прогнозують, що ситуація з овочами стабілізується, коли буде врожай з відкритого грунту, але деяких позицій все одно не вистачатиме. Це цибуля, морква, капуста, буряки. А от картоплі буде вдосталь, бо левову частку засаджують у домогосподарствах.

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