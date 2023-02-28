Підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дозволяє скорочення пропозиції з необладнаних сховищ.

Сьогодні українські виробники пропонують до продажу білокачанну капусту від 12 до 18 грн/кг, що в середньому в 2 рази дорожче, ніж тижнем раніше.

Як повідомляє аналітична платформа EastFruit, підвищувати ціну на якісну капусту українським виробникам дозволяє скорочення пропозиції з необладнаних сховищ. Також підтримку цінам надає підвищення попиту з боку оптових компаній.

За словами виробників, погодні умови поточного сезону згубно позначилися на врожайності та якості капусти.

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На сьогодні, за підрахунками аналітиків, вартість білокачанної капусти в Україні вже досягала рівня цін в аналогічний період минулого року. При цьому місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити відпускні ціни в цьому сегменті. Свої наміри вони пояснюють чимраз більшим попитом на цю продукцію, який і є головною причиною подорожчання.

Ціни на овочі в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року білокачанна капуста коштувала в середньому в 6 разів дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Також, в Україні почався продаж огірків з місцевих теплиць, проте їхня вартість вища за імпортовані. Але обсяги тепличного огірка на українському ринку все одно поки що недостатні, щоб задовольнити поточний попит.

Водночас, через подорожчання попит на імпортні огірки на ринку України поступово слабшав, проте імпортери продовжують підвищувати ціни в даному сегменті.

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