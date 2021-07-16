Овочі для борщу подешевшали, проте подорожчало м’ясо.

До середини липня в Україні дещо подешевшали овочі борщового набору, крім моркви та буряка, тоді як м’ясо та олія подорожчали.

Про це свідчать дані цінового моніторингу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, в липні картопля подешевшала на 9% у порівнянні з червнем – до 8,81 грн/кг, а капуста – на 13%, до 5,56 грн/кг.

Водночас за останній місяць на 13% подорожчала цибуля (до 8,08 грн/кг), на більш як 20% – буряк (10,3 грн/кг). Морква зросла в ціні на третину – до 11 грн/кг в середньому.

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Інші інгредієнти для приготування борщу також подорожчали. Зокрема, на кілька відсотків за останній місяць виросли ціни на свинину - до 83,36 грн/кг в середньому, на яловичину – до 102,71 грн/кг.

Олія в липні подорожчала до 49,8 грн за літр – це майже в два рази більше, ніж в липні минулого року.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, ціни на олію та цукор в Україні за рік підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вираженні становила 9,5%, залишившись на рівні травневого показника.

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Автор: Ганна Нагорна