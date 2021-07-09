За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року - склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Інфляція на споживчому ринку в червні в порівнянні з травнем 2021 року склала 0,2%.

Відзначається, що за січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

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Автор: Богдан Слуцький