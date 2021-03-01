За допомогою мультиварки можна зробити смачний борщ без клопоту.

Улюблений суп української кухні повинен бути ароматним, наваристим і повним яскравих смаків. Готувати ситний традиційний борщ можна не тільки в каструлі, але і в сучасних мультиварках. Рецепт борщу в мультиварці підійде для будь-якого пристрою і дуже простий в приготуванні.

Борщ в мультиварці

Яловичина - 500 г.

Капуста - 400 г.

Цибуля - 100 г.

Картопля - 150 г.

Морква - 100 г.

Буряк - 300 г.

Томатна паста - 3 ст. ложки.

Часник - 3 зубчики.

Сіль, перець, лавровий лист - за смаком.

Рослинне масло - 3 ст. ложки.

Лимон - 0,5 шт.

Лук очистити і дрібно нашаткувати, моркву і буряк натерти на тертці. У чашу мультиварки налити рослинну олію і смажити цибулю, помішуючи, в режимі "Випічка". Через 5 хвилин додати моркву і смажити 10 хвилин. Потім додати до овочів томатну пасту і готувати ще 5 хвилин. Покласти натертий буряк і сік половини лимона, посолити і поперчити. Продовжувати готувати 15 хвилин в режимі "Випічка", помішуючи овочі.

Яловичину нарізати невеликими шматочками, картоплю - кубиками. Капусту нашаткувати. У чашу мультиварки з овочами покласти м'ясо, капусту, картоплю, лавровий лист і чорний перець горошком. Залити водою до максимальної позначки і встановити режим "Суп" або "Тушкування" на 1 годину, закрити кришку мультиварки.

Коли програма закінчиться, вимкнути мультиварку і відкрити кришку. Перемішати борщ, додати дрібно рубаний часник. Дати борщу настоятися протягом 10 хвилин під закритою кришкою і подавати до столу.

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Автор: Катерина Пулатова