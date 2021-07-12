Ціна хліба зросла на 16%.

Ціни на соняшникова олія і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Про це повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Також наголошується, що в червні в річному вираженні ціни на хліб зросли на 16,1%, яйця – на 12,6%, м'ясо – на 10,4%, макарони – на 9,0%.

Разом з тим на 10% подешевшали овочі та майже на 11% - фрукти.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 36,4% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 175,3% та електроенергії на 36,6%.

Ціни на транспорт зросли на 12,0% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і масел на 34,7%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 11,1%. Також на 9,5% подорожчав автодорожній транспорт.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

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Автор: Богдан Слуцький