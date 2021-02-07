Їси та плачеш. Чому зростають ціни на "борщові" й не тільки продукти

Зварити навіть елементарну для українця страву – борщ – нині недешево. М’ясо, овочі, олія – зростають у ціні. Що і як впливає на збільшення цифр у цінниках на звичні для України харчові продукти? І скільки платитимемо навесні?

Олександр Гагаєв називає себе домогосподарем: «Я повернувся з війни, намагаюся знайти роботу. Дружина ходить на роботу. А з цими карантинами якось так сталося, що треба дітей годувати…».

Гагаєви з двома синами мешкають у хрущівці. Живуть у тісноті, але дружно. Вчорашній захисник України вирішив приготувати свою фірмову страву – борщ. Під перебір електрогітари Сашка-молодшого. Такий собі рОковий борщ. Чи, може, роковИй, з огляду на ціни продуктів, які з кожним новим борщем стають все дорожчими?

Перед приготуванням ТСН.Тиждень разом з Олександром зайшов до сусіднього супермаркету. Суму, яку треба брати з собою, домогосподар знає лиш приблизно. Останнім часом нові цінники українці не встигають запам’ятовувати.

«На м’ясо ціни зростають, тому що закупівельна ціна вже підросла. 120-130 гривень. Задня частина – 160 гривень. Яловичина на 20-30 гривень дорожче за свинину», - розповідає ТСН.Тижню продавчиня Олена.

Тож кілограм свинини – 120-160 гривень, яловичини – 180-200 гривень.

Зима в розпалі, зелень лише парникова і росте разом з цінниками. «Петрушка була по 7 гривень. Тепер 12 гривень (120 грн/кг)», - каже Олександр Гагаєв.

«Нашу зелень купувати не вигідно. Азербайджан привозить нам рожеві помідори, ми їх продавали по 35 гривень за кілограм, українські коштують 120. У нас дуже дорогий газ. І нашим підприємцям дуже невигідно», - розповідає ТСН.Тижню продавчиня Марина.

А ось морква досить доступна. Її ціна за кілограм виросла, приблизно, на гривню.

Проте фахівці кажуть, що на овочеві розцінки зараз гріх нарікати.

«Якщо пан Олександр збирається варити борщ, то сьогодні якраз час купувати овочі й борщовий набір. Можливо, за місяць-півтора ціни на овочі нас, на жаль, будуть трошечки дивувати в гіршому сенсі. Тому що ціни і на картоплю, і на буряк, і на моркву підуть вгору», - запевняє ТСН.Тиждень економіст Олег Пендзин.

Втім, сьогодні Олександра Гагаєва дивує ціна на олію – пляшка вже не літрова, десь 850 мл, десь 900 мл, а ціна – 36-39 гривень. Ціни наразі найвищі за останні шість років.

Як пояснили ТСН.Тиждень експерти, утискати упаковки олійників змушує, серед іншого, менший ніж зазвичай останній урожай соняха.

«Власне, олія є результатом зменшення виробництва насіння, збільшення витрат на енергоносії, на заробітну платню», - каже Олег Пендзин.

Пояснення, звичайно, можна знайти з будь-якого приводу. А ось перевірити, чи це правда - складніше. У державі зараз ніхто не відповідає за адекватність цін на харчі.

«Весь час іде реорганізація тої служби, яка повинна займатися цінами взагалі та всім тим, що регулює ринок», - каже професорка, представниця Всеукраїнської організації споживачів «Пульс» Наталія Притульська.

Чому відбуваються метаморфози і з цінами, і з вмістом продуктів, до кінця не знають навіть експерти.

«Мені не зовсім зрозуміла ця ситуація. Це все прикривається тим, що зараз у нас карантин і нічого подивитись не можна», - каже професорка, експертка з якості харчів Олена Сидоренко.

Але нас вже попереджають про зростання до 10 відсотків цін на хліб і крупи. Здорожчав цукор.

«Коли ми з вами говоримо про хліб масових сортів, там ріст дійсно десь 8-9%. Водночас торти, тістечка зросли значно більше. Тому що є перекидання до деякої міри вартості з соціально значущих сортів на те, що є майже розкішшю», - зазначає економіст Олег Пендзин.

Також він звертає увагу, що зросли ціни на зернові, як наслідок – здорожчали яйця. Адже у вартості яйця 60% - це комбікорм. А комбікорм – це кукурудза.

Економісти доводять - харчі коштують стільки, скільки повинні. Біда в тому, що ми мало заробляємо. І відсоток того, що з заробленого віддаємо на їжу, найвищий у Європі.

«Українська сім’я витрачає 50 відсотків своїх доходів на харчі. Європейські - від 12 до 18. Ціни одні й ті самі, а доходи різні», - каже Олег Пендзин.

Подивимося на проблему не з боку магазину, а зсередини виробництва. ТСН.Тиждень побував у сховищі картоплі, яка все ще залишається для українців другим хлібом. Після зимівлі бульба збережеться якісною лише при сталій температурі, вологості та вентиляції. А підтримувати цей мікроклімат – дорого.

«Ми сьогодні знаємо, які тарифи на електроенергію, яка ціна газу, тому, безумовно, картопля, як продукт, не може бути дешевою», - розповідає засновник агрофірми Микола Гордійчук.

Гектар картоплі коштує для бізнесу 120 тисяч гривень, а сої, скажімо, вдесятеро менше.

Схожу історію вам розкаже чи не кожен аграрій. Та ще й додадуть про відсутність державної підтримки для будь-якого сектору сільського господарства.

«Коли ми з вами говоримо про ріст цін, там насправді якоїсь спекулятивної складової не так багато», - запевняє Пендзин.

Олександр Гагаєв, з яким ТСН.Тиждень ходив по закупи для борщу, витратив понад 200 гривень: свинячі реберця – 100 грн, картопля – 10 грн, капуста, буряк, цибуля, часник - по 5 грн, морква – 3 грн, квасоля – 20 грн, помідори консервовані – 25 грн, сало – 30 грн.

Чоловік впевнений: дружина скоро прийде з роботи і їй точно засмакує. Приготовано з любов'ю та й дешевше, ніж в ресторані. Щоправда, у Європі харчові витрати рахували разом з ресторанами.

Костянтин Грубич, Андрій Сокуренко

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