Переговори відбудуться в Стамбулі 5 травня.

5 травня 2023 року заступники міністрів оборони Туреччини, України та Росії проведуть переговори щодо відновлення дії зернової угоди.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, зазначивши при цьому, що переговори відбудуться в Стамбулі, пише CNN Turk.

"Сподіваємося, що зернова угода триватиме без затримок. Ця угода дуже важлива для регіонального світу і стабільності, а також для нужденних країн. У цьому контексті можна сказати, що сторони готові подовжити термін. Ми хочемо, щоб ця ініціатива тривала без проблем", - зазначив Акар.

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Зернова угода

У липні 2022 року Росія та Україна за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН щодо відновлення експорту української агропродукції Чорним морем.

18 березня 2023 року "Зернову угоду" з експорту української агропродукції було подовжено. Угоду за "зерновою ініціативою" пролонговано ще на 120 днів.

20 березня 2023 року Росія висунула ультиматум для подальшого продовження "зернового коридору". Терористи в Москві наполягали на тому, що погодилися продовжити "зернову угоду" тільки на 60 днів і висунули свої умови, вимагаючи їх виконати.

25 квітня 2023 року Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь і заявила про те, що може не подовжити "зернову угоду".

25 квітня 2023 року Генсек ООН передав Путіну лист з пропозиціями щодо поліпшення "зернової угоди". Антоніу Гутерріш запропонував розширити ініціативу "з урахуванням позицій, нещодавно висловлених сторонами".

27 квітня 2023 року глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Під час зустрічі Ердоган також обговорив з Путіним російсько-українську війну, зокрема долю "зернової угоди". Турецький глава заявив, що нові ініціативи можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу.

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