Турецький глава заявив, що нові ініціативи можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу.

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє турецький TRT Haber.

Зазначається, що на зустрічі було обговорено турецько-російські відносини і регіональні питання. В ході зустрічі Ердоган подякував Путіну за його внесок у будівництво АЕС "Аккую", де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива.

Під час зустрічі Ердоган також обговорив з Путіним російсько-українську війну, зокрема долю "зернової угоди". Турецький глава заявив, що нові ініціативи можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу.

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Нова істерика РФ навколо "зернової угоди" - що відомо

У березні 2023 року Москва зажадала виконання своїх умов для подальшого продовження "Чорноморської ініціативи". Зазначалося, що в РФ погодилися продовжити зернову угоду, дія якої завершилася 18 березня, нібито тільки на 60 днів, замість 120, як було раніше. При цьому, змін щодо кількості портів, номенклатури вантажів і порядку проведення інспекцій немає.

Угода з Росією за посередництва Туреччини та ООН щодо експорту української аграрної продукції Чорним морем в умовах війни була продовжена всіма сторонами ще на 120 днів 18 березня. Про продовження угоди також підтвердили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і в ООН, проте не уточнили, на який термін це було зроблено.

Водночас в ООН 12 квітня констатували, що інспекції на борту суден, що курсують в рамках зернової угоди з експорту українського продовольства, відновлено.

Проте вже 25 квітня Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці на Севастополь. Там вказали, що протягом 23 березня і 24 квітня українська сторона атакувала катерами пункту базування Чорноморського флоту. На тлі цього Москва спробували "легалізувати" власні порушення щодо так званої "зернової угоди".

В Україні назвали нову маячню Москви "черговою маніпуляцією" Росії. "Останні події в Криму стосувалися тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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