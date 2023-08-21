Нова угода "наразі розробляється та активно обговорюється".

Україна завершує розробку схеми з глобальними страховиками для страхування зернових суден, які прямують до та з її чорноморських портів. Угода може запрацювати наступного місяця.

Як пише Financial Times, за словами заступника міністра економіки України Олександра Грибаня, угода "наразі розробляється та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd’s of London.

Повідомляється, що ця схема може запрацювати вже наступного місяця. Згідно з нею, через "небезпечні місця" в українських водах від 5 до 30 кораблів будуть проходити, підкреслює Грибань.

Відео дня

Зерновий коридор - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в середині липня Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді". Після виходу з цього договору окупанти почали обстрілювати та руйнувати українську портову інфрастурктуру, аби не дати Україні продовжувати морський експорт без їхньої на те згоди. До того ж вони пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які будуть рухатись в бік українських портів.

Туреччина, як посередник "зернової угоди", виступає за її поновлення. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватись під час зустрічі російського та турецького президентів наприкінці серпня.

Проте, за інформацією ЗМІ, Росія, Туреччина та Катар планують укласти новий договір без участі України. Згідно з ним, Росія експортуватиме зерно в бідні країни, Туреччина буде виступати як організатор, а Катар - як спонсор поставок.

Вас також можуть зацікавити новини: