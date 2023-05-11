Українська сторона наполягала на тому, що зернова ініціатива має бути подовжена і розширена.

Сьогодні, 11 травня, в Туреччині завершилися дводенні переговори за Чорноморською зерновою ініціативою.

Як повідомив у Facebook віце-прем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, наступні консультації щодо розблокування ініціативи продовжаться в онлайн-форматі.

Українська сторона під час переговорів наполягала на тому, що зернова ініціатива має бути подовжена на більший термін та розширена.

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"ООН і Туреччина як підписанти ініціативи розуміють, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки і має стабільно функціонувати... але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту і проведення інспекцій без штучних затримок і відповідно до процедур спільного координаційного центру", – заявив міністр.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що на переговорах також обговорили питання повернення турецьких торгових суден та їх екіпажів, що застрягли в українських портах.

Переговори щодо"зернового коридору"

Наприкінці квітня 2023 року росіяни висунули чергове звинувачення на адресу України. Москва заявила, що Київ використовує гуманітарні коридори для атаки портів в окупованому Криму.

Попри домовленість про продовження "зернової угоди" (про відновлення угоди ще на 120 днів стало відомо 18 березня 2023 року), Росія фактично зупинила експорт українського зерна, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

3 травня прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив про те, що якщо переговори в Туреччині не матимуть успіху, "зерновий коридор" припинить своє існування.

Повідомлялось, що 5 травня 2023 року заступники міністрів оборони Туреччини, України та Росії проведуть переговори щодо відновлення дії зернової угоди. Переговори пройдуть в Стамбулі.

9 травня 2023 року у спільному координаційному центрі в рамках "зернової ініціативи" погодили на три доби інспекцію 27 судів на вихід.

Також 9 травня в Туреччині заявили про відновлення роботи "зернового коридору". Повідомлялося, що найближчі переговори по "зерновому коридору" заплановані в Стамбулі на 10-11 травня.

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