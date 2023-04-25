У відомстві агресора стверджують, що Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в анексованому Криму.

На тлі складної ситуації з експортом і транзитом українського зерна, Росія звинуватила Україну в порушенні "зернової угоди" і попередила про можливу зупинку угоди.

Таку заяву зробило Міністерство оборони країни-агресора, зазначивши при цьому, що Україна нібито "поставила під загрозу чергове продовження "зернової угоди" після 18 травня цього року".

У відомстві агресора стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в анексованому Криму, використавши гуманітарні коридори, залучені для експорту української сільськогосподарської продукції.

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Росія стверджує, що українські безекіпажні катери були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації "чорноморської ініціативи".

Зерновий коридор

Роботу "зернового коридору" регулярно порушує країна-агресор, блокуючи спільні з Туреччиною перевірки українських кораблів, що західні партнери України називають "харчовим терором".

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту в Росію.

23 квітня 2023 року Росія заявила про те, що готова відповісти на нові експортні обмеження з боку G7 припиненням роботи зернового коридору.

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