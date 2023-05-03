5 травня 2023 року в Стамбулі відбудуться переговори, від яких залежатиме доля "зернового коридору".

У разі, якщо Україна і Росія не досягнуть домовленостей по зерновій угоді під час переговорів у Стамбулі, "зерновий коридор" може припинити своє існування.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін, зазначивши при цьому, що переговори в Стамбулі заплановані на 5 травня. У разі їх невдалого результату, відвантаження зерна можуть бути зупинені вже 18 травня, повідомляє CNN Turk.

"Якщо зустріч не внесе позитивного внеску, відвантаження зерна можуть припинитися 18 травня. За відсутності позитивного рішення можуть виникнути серйозні проблеми зі світовими поставками продовольства", - зазначив прес-секретар президента Туреччини.

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Переговори в Стамбулі та ситуація з зерном

18 березня 2023 року "зернову угоду" з експорту української агропродукції було подовжено. Угоду щодо "зернової ініціативи" було пролонговано ще на 120 днів.

20 березня 2023 року Росія висунула ультиматум для подальшого продовження "зернового коридору". Попри домовленість про продовження "зернової угоди" (про відновлення угоди ще на 120 днів стало відомо 18 березня 2023 року), Росія фактично зупинила експорт українського зерна, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

17 квітня Росія знову заблокувала проведення інспекцій судів у територіальних водах Туреччини, що прямують по зерновому коридору.

24 квітня 2023 року "Велика сімка" закликала продовжити і розширити "зернову угоду".

25 квітня 2023 року Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь і заявила про те, що може не продовжити "зернову угоду".

5 травня 2023 року заступники міністрів оборони Туреччини, України та Росії проведуть переговори щодо відновлення дії зернової угоди. Переговори пройдуть в Стамбулі.

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