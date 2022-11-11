"Золоте" яєчко. Як довго яєчня залишатиметься делікатесом

В усіх магазинах України протягом осені спостерігається кількакратне подорожчання курячих яєць. УНІАН з’ясував, чому звичний у вжитку українців продукт перетворився на делікатес, і чи скоро ціни повернуться до рівня 30 гривень за десяток.

Український ринок продовольства за понад вісім місяців вже, загалом, пристосувався до умов війни, яку принесли на наші терени російські загарбники. Але час від часу він досі зазнає точкових шокових потрясінь, які тягнуть за собою вгору ціни та викликають ажіотажний попит у певних категоріях товарів.

Згадати лише тимчасові дефіцити солі чи гречки в кінці травня та на початку червня. Мабуть, у багатьох українців у коморі зараз лежать кількакілограмові соляні або гречані запаси. На ці товари вже стабілізувались і ціна, і пропозиція. Але свого часу шалений ажіотаж підбурював людей змітати ці товари з полиць магазинів, незважаючи на їхню високу вартість.

На початку осені схожа ситуація склалась із курячими яйцями. Їхні виробники почали стрімко підіймати ціни на свій товар, чим збентежили українських споживачів, які зараз й без того почали менше заробляти та більше економити.

"Наша сім’я полюбляє їсти на сніданок яєчню. Але вже близько місяця, як ми перейшли на каші та бутерброди. Бо яєць зараз недокупитись - ціни захмарні", - бідкається киянка Анастасія, яка зайшла до столичного супермаркету за продуктами.

Рушії подорожчання

Основним стимулом для збільшення вартості яєць, звичайно, є широкомасштабне вторгнення російських загарбників в Україну з усіма його наслідками. Адже тимчасова окупація українських територій та активні бойові дії призводять, зокрема, до знищення птахофабрик. І в результаті скорочується загальний обсяг виробництва яєць в країні.

Для прикладу, ще навесні робота найбільшої птахофабрики у Європі - "Чорнобаївської", що на Херсонщині, була заблокована. Тому що не було можливості годувати птицю і вивозити готову продукцію, а працівники не могли потрапити на робочі місця.

"Це призвело до вимирання птиці та загрози екологічної катастрофи. Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Понад 4 мільйони курей дорослого поголів'я і близько 700 тисяч молодняку загинуло без можливості їх утилізувати. Тільки прямі втрати від знищення окупантами цього виробництва становлять близько 800 мільйонів гривень", - повідомили в агрохолдингу "Укрлендфармінг", до складу якого входила ця птахофабрика.

І це далеко не єдиний приклад знищення росіянами вітчизняного яєчного виробництва.

Загалом, за розрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", через війну промислове виробництво яєць в Україні зменшилось на 25-30%.

"Оптово-відпускні ціни встановлюють птахофабрики з метою компенсації своїх втрат, пов’язаних з ситуацією в країні", - пояснює в коментарі УНІАН науковець відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту агроекономіки Світлана Пашко.

Вона підкреслила, що на формування цін вплинуло, зокрема, зменшення обсягів виробництва яєць внаслідок зупинки репродукції курей-несучок та шалене зростання собівартості: через здорожчання на 40% кукурудзи (яка є основою раціону дорослих курей, оскільки забезпечує їх швидкий ріст), зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та логістику, а також порушення напрацьованих зв’язків від виробника до споживача.

До того ж, чимало українців, які з початком війни виїхали за кордон, почали повертатись додому, що також створило тиск на вартість яєць. Попит зростав, а пропозиція – навпаки, безпрецедентно скоротилася. Тому часом полиці магазинів пустували.

Поточна вартість "золотого" десятка

Ще влітку українці могли купити звичний та улюблений продукт - яйця - за прийнятними цінами, оскільки локальні виробники та домашні господарства були в змозі покрити потреби споживачів. Але з приходом холодів, коли кури починають менше нестись, малі виробництва втратили можливість забезпечувати стабільну пропозицію яєць на ринку. А великі агропідприємства, компенсуючи свої втрати, почали швидкими темпами збільшувати вартість своєї продукції.

В Інституті аграрної економіки підрахували, що за період з початку червня по кінець жовтня ціна на яйця зросла у понад 2,5 разів.

"Якщо влітку десяток яєць коштував від 28 до 30 гривень, то з перших днів вересня роздрібна ціна на яйця в супермаркетах України почала стрімко зростати і становила 41,56-42,35 гривень за десяток. На початку жовтня за десяток яєць доводилось платити 46-53 гривень, а в кінці місяця – 57-76 гривень. Станом на початок листопада ціна сягнула вже 72-79 гривень за десяток яєць", - поділилась розрахунками науковець Пашко.

Цінові гойдалки на яйця вражають. Втім, навіть 80 гривень за десяток – далеко не межа, якщо поглянути на імпортну продукцію, представлену деякими українськими ритейлерами. Минулого тижня Facebook сколихнув допис українки, в якому вона показала фото "органічних" яєць з Іспанії на прилавку в одному зі столичних супермаркетів за 170 гривень за шість штук, тобто 280 гривень за десяток. На тлі такої захмарної вартості вітчизняна продукція вже й не здається занадто дорогою.

Епідемія в Європі

Не лише український ринок курячих яєць переживає важкі часи, але і європейський. Проте, якщо на вітчизняний ринок впливають, головним чином, воєнні фактори, то в решті країн причина дестабілізації криється в іншому: Європою крокує епідемія пташиного грипу.

Як заявило Європейське агентство безпеки харчових продуктів, епідемія високопатогенного пташиного грипу в 2021-2022 роках стала найбільшою в історії Європи. Хвороба була зафіксована в 37 європейських країнах, в результаті чого було знищено безпрецедентні 47,7 мільйонів свійських птахів.

Водночас, в Україні пташиний грип досі офіційно зафіксовано не було. І, як зазначають експерти, європейська пташина криза навряд чи найближчим часом справить якийсь вплив на ціноутворення у нашій державі, оскільки частка імпортних яєць в Україні є досить малою.

Найбільшим постачальником цієї продукції в Україну традиційно є Польща. Проте, як зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу, вартість яєць у братній Польщі наразі перебуває приблизно на одному рівні з Україною, а тому немає передумов ані для зростання їхнього імпорту, ані для того, щоб вони додатково розхитували цінові гойдалки.

Чого чекати

Поглиблення дефіциту яєць на українському ринку найближчим часом не очікується, адже вітчизняні ритейлери докладають зусиль, аби забезпечити українців харчами, попри різні виклики, як це вже було доказано в ситуаціях з сіллю та гречкою.

Втім, прогнозувати, коли ціни на популярний продукт на прилавках повернуться до попереднього рівня, торгівельні мережі не беруться.

"Ціноутворенням на яйце займається виключно виробник. Роздрібна ціна збільшується через зростання вхідної ціни від виробника. Тому у нинішній ситуації складно спрогнозувати майбутнє ціноутворення на яйце", - зазначили в мережі супермаркетів АТБ.

В Інституті агроекономіки вважають, що, цілком можливо, ціновий пік вже пройдено. Науковці прогнозують, що до кінця року ціни на яйця можуть стабілізуватися і навіть почати поступово зменшуватися.

В Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначають, що оптові ціни на яйця в Україні вже потроху знижуються – на близько 10%.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначає, що вартість яєць повернеться до ринково обґрунтованої після відновлення поголів'я курей. Виробники вже заклали суттєве збільшення поголів'я у своїх виробничих процесах, але відчутно відобразитися на роздрібних цінах це зможе не раніше, ніж через 5 місяців – саме стільки часу минає від закладки яєць до моменту, коли курка виростає і починає нестись.

Тому очікувати на повернення вартості яєць до 30 гривень за десяток на прилавках вітчизняних магазинів найближчим часом не доводиться. Втім, вже зараз намітилася позитивна цінова тенденція.

Тому рекомендуємо українцям запастись терпінням та формувати свій раціон у найближчій перспективі з урахуванням поточної вартості яєць, а злість за ціни перекладати на плечі не виробників, які й без того зазнали шалених втрат та збитків, а справжніх винуватців порушення виробничих процесів – російських окупантів, що прийшли із війною на нашу землю.

Альона Кириченко