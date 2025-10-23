Довели пільги до ручки: електрокари можуть стати "золотими" вже з 2026 року, проте депутати - проти

Пільги на електромобілі призвели до стрибкоподібного зростання їхньої популярності, але скоро "‎лафа"‎ може скінчитися. Ймовірно, вже з нового року електрокари оподатковуватимуть за повною ставкою, як і автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

22 жовтня у Верховній Раді підтримали правку до проєкту державного бюджету-2026, яка передбачає продовження податкових пільг на електромобілі ще на один рік – до 2027-го. Тоді як раніше анонсувалося, що 2025-й – стане останнім роком дії цих преференцій.

Втім, прихильникам дешевих електрокарів радіти зарано.

За словами нардепа Ярослава Железняка, це не остаточне рішення, а лише рекомендована парламентом правка до документу, який тепер дороблятиме Кабмін до другого читання – подати фінальний текст уряд має у листопаді. Тому все ще може кілька разів змінитися, і голосування за цю норму зараз не означає, що вона буде реально прийнята.

Доволі жорстко з цього приводу висловився і голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, який переконаний – ніяких пільг з 2026 року вже не буде.

"Ми не продовжили пільгу на імпорт електрокарів. І переконаний, не продовжимо. Попри деякі зусилля імпортерів і їхніх лобістів", – зазначив він, додавши, що правку "протягнули" через бюджет, що суперечить одразу двом законам.

А що ж буде з ринком електрокарів, який галопуючими темпами розвивався в Україні останніми роками, у разі, якщо пільгу дійсно не продовжать? І як це вплине на вартість та привабливість електричних авто для українців? Ми спробували розібратись.

Український авторинок: електромобільний прорив

Як би там не було, варто визнати, що пільги сприяли різкому зростанню продажів електрокарів. У вересні на українському ринку нових машин найпопулярнішими вперше стали повністю електричні авто.

За даними ресурсу "‎УкрАвтопром"‎, вони захопили третину вересневих продажів. Якщо торік цей показник становив "‎скромні"‎ 15,3%, то вже у серпні цього року частка електромобілів склала вже 27,9%.

Авто з бензиновими двигунами, які довгий час були лідерами, опинилися на другому місці. Гібриди охопили 20,3% ринку проти 21,5% у вересні минулого року.

Доволі показовою виглядає вереснева статистика моделей на ринку нових авто. Її очолив не бестселлер минулого року Renault Duster (як можна було очікувати), а новий електричний кросовер Volkswagen ID UNYX.

Загалом десятка найпопулярніших моделей виглядає так:

• Volkswagen ID UNYX – 432;

• Renault Duster – 406;

• Toyota RAV4 – 292;

• BYD Song Plus – 280;

• Hyundai Tucson – 224;

• Škoda Kodiaq – 182;

• Mazda CX-5 – 165;

• BYD Leopard 3 – 150;

• Honda e:NS1 – 143;

• Toyota Land Cruiser Prado – 136.

Якщо казати про ввезені з-за кордону вживані легкові авто, то у вересні до трійки лідерів потрапили одразу дві електричні моделі від Tesla – Model 3 та Model Y.

Останній зовсім трошки не вистачило, щоб обійти переможця, яким виявився добре знайомий багатьом українцям Volkswagen Golf. Перемогти Golf-у допомогло те, що окрім класичних версій з двигунами внутрішнього згоряння існує ще й електрична версія e-Golf.

Україна не унікальна – бум інтересу до електромобілів спостерігається у всьому світі, навіть попри труднощі Tesla, яка є одним з головних виробників.

Як повідомив Reuters, світові продажі електромобілів сягнули у вересні рекордних 2,1 мільйона – маються на увазі як повністю електричні авто, так і гібридні автомобілі, що підключаються до мережі. Причиною такої динаміки вважають високий попит у Китаї та поспіх покупців у Сполучених Штатах, які теж прагнули використати податкові пільги, що припинили діяти з 30 вересня.

"Електрика" замість ДВЗ: чому змінюються вподобання українців

На перший погляд причини зростання популярності електрокарів лежать на поверхні.

"Це повернення ПДВ при розмитненні, дешеві пропозиції з Китаю та "бітки" зі США", – говорить УНІАН відомий автомобільний експерт, віцепрезидент автомобільної федерації України FAU Олексій Мочанов.

Дійсно, кожен рік на ринку з’являється все більше електричних авто. Нові моделі не тільки більш естетичні за попередників, а й мають більші батареї, які не потребують щоденного заряджання. Через це у водіїв зникає тотальна залежність від "розетки" (хоча, звісно, деякі обмеження все ще даються взнаки).

За даними Інституту досліджень авторинку, зараз майже 60% резидентів парку української "електрики" мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год. Простіше кажучи, такі авто можна сміливо використовувати для міжобласних поїздок.

Нещодавно Tesla випустила "бюджетні" версії своїх найпопулярніших авто – седан Model 3 Standard та кросовер Model Y Standard. Вони не мають багатьох функцій преміальних версій авто, однак навіть ці моделі пропонують запас ходу у 516 кілометрів.

Якщо казати про вищезгаданий UNYX, то в цьому випадку запас ходу взагалі досягає 620 км.

Поступово знижуються ціни на електромобілі, хоча їх аж ніяк не можна назвати малими. Наприклад, в Україні середня ціна Volkswagen ID UNYX становить приблизно від одного мільйона гривень за комплектацію Pro до 1 300 000 гривень і вище за комплектацію MAX.

Для порівняння, новий кросовер Hyundai Tucson, який є найпопулярнішим в Україні новим бензиновим автомобілем, можна купити за ціною від 1 100 000 гривень за базову комплектацію і від 1 500 000 гривень за більш просунуті варіанти.

Дешевшають й уживані електромобілі. Так, Nissan Leaf або Fiat 500e сьогодні можна купити за 7−8 тисяч доларів (близько 294-336 тисяч гривень за актуальним курсом). Це стільки ж, або навіть дешевше, ніж коштує автомобіль аналогічного класу та стану з двигуном внутрішнього згоряння.

Величезну роль у популярності "електричок" відіграє фактор економії на пальному. Фахівці підрахували, що навіть у випадку заряджання електричного авто виключно на електрозарядних станціях, економія не зникає.

Якщо взяти середнє споживання 20 кВт-год на 100 кілометрів пробігу, то така дистанція в середньому буде коштувати близько 360 гривень. Для порівняння, бюджетна версія невеликого авто, яке має газобалонне обладнання, витратить більше 400 грн.

Кілька цифр від Інституту досліджень авторинку (станом на липень):

• Бензинове авто (10 л/100 км) – 600 гривень;

• Авто з ГБО (12 л/100 км) – 410 гривень;

• Електрокар на публічній ЕЗС – 360 гривень;

• Електрокар від домашнього лічильника (однозонний) – 90 гривень;

• Електрокар за нічним тарифом – 45 гривень.

"Електромобіль це в першу чергу можливість їздити дешевше, – говорить УНІАН транспортний аналітик Олександр Гречко, який нещодавно став власником електричного авто. – Якщо заряджатися на станціях, то виходить в районі 13-14 гривень за кіловат. Це в два-три рази дешевше за бензиновий автомобіль. Якщо у когось є можливість заряджати вдома вночі автомобіль, то це взагалі мінімальні витрати".

Вважається, що електромобілі дешевші і в обслуговуванні.

"Це все електроніка, і вона не зношується так, як двигуни внутрішнього згоряння, де часто виходять з ладу якісь дрібні елементи і це потребує ремонту", – каже Олександр Гречко.

Попри побоювання деяких водіїв, електромобілі не несуть загрози й енергетичній безпеці країни. Навіть незважаючи на зростання їхньої кількості, сьогодні річне споживання всіма електромобілями становить лише близько 0,6% від усієї електроенергії, спожитої в Україні.

Не варто забувати, що більшість "електричок" споживає електроенергію малими порціями, у години мінімального навантаження на систему.

"Електромобіль – гарне рішення для тих, хто користується автомобілем в місті. Коли йдеться про великі подорожі, то треба кожні 300 кілометрів зупинятися для того, щоб зарядити автомобіль. Швидка зарядка займає приблизно годину часу і добре, якщо водій продумав свій шлях", – резюмує свій досвід користування електромобілем транспортний експерт.

Нові правила: наскільки зросте ціна електромобілів

Проте завершення дії пільг на імпорт електромобілів може зупинити переможну ходу "електрики" по автомобільному ринку. Про що йдеться?

Справа в тому, що наразі під час імпорту електромобілів в Україні не стягують податок на додану вартість (20%) та ввізне мито (10%). Єдиною додатковою витратою залишається акциз, що дорівнює 1 євро за кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Ці податкові пільги для ввезення електромобілів діють із 2018 року. Спочатку їх запровадили на один рік, а потім вони неодноразово продовжувались.

В уряді пояснюють завершення дії пільг необхідністю усунення фіскального дисбалансу. Там вважають, що в умовах, коли діє воєнний стан, неправильно звільняти одні товари від ПДВ, тоді як на інші він нараховується.

В цьому є певний сенс. Експерти підрахували, що лише за серпень цього року державний бюджет недоотримав понад 1,6 мільярда гривень доходів від імпорту електромобілів. Це ті кошти, які не надійшли від сплати мита і ПДВ. За весь рік втрати через пільгове розмитнення електрокарів оцінюють у 11-12 мільярдів гривень.

Але деякі експерти називають і більші суми.

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, втрати через пільгове розмитнення у цьому році сягнуть 30 мільярдів гривень, тоді як загальні втрати бюджету за останні два роки - понад 60 мільярдів.

Куюн підрахував, що кожному покупцю електромобіля вартістю мільйон гривень держава "прощає" 420 тисяч гривень. Він додає, що дотації держави на електрику для електромобілів загалом становлять 2 мільярди гривень, а втрати від акцизів на пальне досягають 5 мільярдів. Все це експерт вважає неприпустимим в умовах російсько-української війни.

"‎Ми точно країна, що воює? І ми точно хочемо перемогти?"‎, – написав він.

Цифри дійсно вражають, проте ці втрати можна вважати умовними, адже без пільг на ввезення електрокарів навряд чи кількість реєстрацій була б такою ж високою. Тому не дивно, що думки фахівців розділилися. Ті, хто працює на ринку палива, як Сергій Куюн – проти електромобільних преференцій, а ті, хто спеціалізуються на електричних авто – наполягають на продовженні пільг.

"Ми зараз працюємо з Верховною Радою, щоб продовжити пільги. Вже подані на розгляд два законопроєкти, – сказав УНІАН генеральний директор компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов. – Я вважаю, що сьогодні можливість щодо подовження пільг становить 50%".

Нагадаємо, ще на початку червня депутати на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували основний законопроєкт №13351, який пропонував продовжити пільги для електромобілів до 1 січня 2027 року. Трохи пізніше було зареєстровано законопроєкт №13351-1, який пропонував продовжити дії податкових пільг на ввезення електромобілів на період воєнного стану й один рік після його завершення.

Всім зрозуміло, що ймовірне завершення дії пільг призведе до стрімкого зростання цін на електричні авто.

"Нарахування ПДВ призведе до удорожчання електромобілів на 20% для фізичних осіб. Якщо електромобіль купує юридична особа, удорожчання не буде суттєвим", – вважає Вадим Ігнатов.

У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів прогнозують подорожчання приблизно на 30% для електромобілів з Китаю і на 20% – для європейських. Це пов’язано з тим, що на європейські авто митна ставка фактично нульова, а на китайські - становить близько 10%.

Можна сказати простіше – електромобіль, який раніше коштував 12 000 доларів (504 000 гривень), тепер обійдеться у більш ніж 14 000 (588 000 гривень). На перший погляд, різниця не настільки велика, однак психологічно це дуже серйозний виклик для населення, адже для багатьох ціна опиниться вище умовної планки.

Чого ж чекати від ринку, якщо електричні автомобілі зростуть в ціні?

"По наших розрахунках це призведе до падіння ринку щонайменше приблизно на 30-50%. Відновлення до попередніх продажів можна чекати до 2030 року, адже прямі пільги при купівлі більше за все впливають на розвиток електромобільності", – говорить Вадим Ігнатов.

Висновки фахівців підтверджує європейський досвід. Наприклад, після часткового скасування пільг у 2024 році (розмір субсидії зменшився з 10 тисяч євро до 5 тисяч євро) ринок електрокарів у Румунії фактично обвалився – продажі впали на понад 30%.

(Без)умовні переваги: чи варто купувати електромобіль

Незважаючи на удорожчання, експерти не сумніваються в затребуваності електромобілів в майбутні роки. Як і в тому, що вони будуть залишатися економічною альтернативою звичайним автомобілям.

"В будь якому випадку купівля електромобіля, його використання є набагато вигіднішим, ніж використання автомобіля з ДВЗ. При будь-якому способі заряджання це вигідніше, ніж заправляти автомобіль дизелем або бензином", – говорить Вадим Ігнатов.

Технічне обслуговування для електромобілів також коштує набагато менше. Свою роль, звісно, відіграє модний тренд.

"Люди розуміють, що електромобілі – це круто і гарно", – додає спеціаліст ринку.

Як і кожне нововведення, електромобілі мають свої мінуси. Або, правильніше буде сказати, їх має наша інфраструктура. Фахівці давно звертають увагу на недостатню кількість зарядних станцій.

Станом на сьогодні в Україні нараховують лише близько п’яти тисяч станцій. Для порівняння, до 2025 року в Польщі хотіли побудувати близько 10 тисяч зарядних станцій (точна їхня кількість наразі невідома, але зазвичай фахівці називають приблизно таку цифру).

Одним з основних бар’єрів для розвитку зарядної інфраструктури залишається війна, адже обстріли можуть зруйнувати як енергомережі, так і самі зарядні станції.

Розвиток інфраструктури відбувається нерівномірно.

Найбільша кількість зарядних станцій розташована у столиці та Київській області, а також у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. В більшості інших регіонів ситуації набагато складніша.

"У нас може і гарно мати електрокар, але якщо він не єдиний у родині. Десь зарядився вдома і день їздиш містом. А якщо міжмісто – бензин або дизель, так це ще працює. У нас не створено умов, щоб воно працювало як у Європі. Це той випадок, коли ковзани продають, а ковзанок на всіх точно не вистачає", – говорить УНІАН Олексій Мочанов.

Загалом, попри певні ризики, як от недостатньо розвинена інфраструктура та ймовірне завершення дії пільг, електромобіль залишиться гарною альтернативою звичайним авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Ілля Ведмеденко