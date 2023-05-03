Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.

Внаслідок нічного удару окупантів суттєво пошкоджено електропідстанцію у Сумській області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України у Telegram.

"Окупанти продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру країни. У ніч на 3 травня ворог скинув дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Внаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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У той же час енергетики продовжують повертати світло споживачам після нещодавнього масованого обстрілу. Зокрема, заживлено споживачів на Дніпропетровщині.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів.

Удар "Шахедами" по Україні - головне

3 травня вночі в декількох областях України було оголошено повітряну тривогу через атаку російських безпілотників. В Київській області було повідомлено про активну роботу протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ під час сьогоднішньої нічної атаки дронів-камікадзе по території України російські окупанти запускали БПЛА з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області. Було збито 21 дрон з 26.

Зокрема, над Київщиною знищено усі дрони-камікадзе, над Дніпропетровщиною - сім, один прорвався і вдарив по адмінбудівлі, а у Кропивницькому три БПЛА ворога влучили у нафтобазу.

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