Наслідки нічного удару росіян уточнюються.

Під час нічної атаки дронами росіяни вдарили по нафтобазі у Кропивницькому трьома безпілотниками.

Як повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, внаслідок нічної атаки ворога в області є прильоти.

"Близько третьої ранку одразу три шахеди "Герань-2" атакували нафтобазу в обласному центрі", - зазначив він.

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За словами Райковича, минулося без постраждалих та загиблих.

Очільник ОВА додав, що наразі дані про наслідки російського удару уточнюються.

Атака РФ по Україні 3 травня - головне

У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Всього ворог випустив з Брянської області і зі східного узбережжя Азовського моря 26 БПЛА, 21 вдалось знищити силам ППО.

Зокрема, усі дрони-камікадзе знешкоджено у небі над Київською областю, над Дніпропетровщиною збито сім "Шахедів". Один, на жаль, прорвав ППО і вдарив по адмінбудівлі. Попередньо - без постраждалих, на місці удару спалахнула пожежа.

Це вже третя атака РФ по Україні за останні дні, щоправда, під час попередніх двох РФ пускала крилаті ракети. Як зауважила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк, відтепер РФ буде цілитись не тільки по енергетичних, а й по військових об'єктах, зокрема, відшукуючи логістичні маршрути і центри сил оборони на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу.

Тоді як експерт Олександр Коваленко припустив, що метою масованих ударів є і вистеження розміщення Patriot.

Ще у квітні розвідка Естонії попереджала, що РФ спробує зірвати підготовку ЗСУ до контрнаступу такими ось ударами.

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