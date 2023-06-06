Енергетики знеструмили частину Херсона, а саме район Корабел. Це зробили заради безпеки мешканців через загрозу затоплення після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, інформує Херсонська міська військова адміністрація.
"Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки", - йдеться у повідомленні.
Також міська влада рекомендує мешканцям потенційної зони затоплення підготувати документи і речі першох необхідності, аби бути готовими до екстренної евакуації.
Як повідомляв УНІАН, окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС, наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.
Згідно з повідомленням поліції, в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.