Через декілька годин також буде відключено газопостачання.

Енергетики знеструмили частину Херсона, а саме район Корабел. Це зробили заради безпеки мешканців через загрозу затоплення після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, інформує Херсонська міська військова адміністрація.

"Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також міська влада рекомендує мешканцям потенційної зони затоплення підготувати документи і речі першох необхідності, аби бути готовими до екстренної евакуації.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС, наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.

Згідно з повідомленням поліції, в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

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