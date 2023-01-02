Водопостачання здійснюється у штатному режимі.

Іранські БПЛА влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури Києва. В місті запровадили аварійні відключення світла, повідомив у Telegram мер Віталій Кличко.

Водопостачання здійснюється у штатному режимі.

"В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - написав він.

Нічна атака "шахедів" Києва - що відомо

У ніч на 2 січня російські війська атакували Київ та область іранськими дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 20 повітряних цілей.

Про вибухи повідомляли й у інших регіонах. Зокрема, силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Унаслідок атаки було пошкоджено проїжджу частину в Деснянському районі. Травми стопи отримав 19-річний юнак.

Росіяни вже кілька діб поспіль атакують столицю ракетами й дронами, сподіваючись знеструмити місто. Так, у переддень Нового року ворог випустив по Україні понад 20 ракет, з них 12 було збито.

У ніч на 1 січня росіяни випустили по Київській області майже 30 безпілотників. Проте ворогу не вдалося влаштувати блекаут для українців у новорічну ніч. Тому атаки противника на цивільну інфраструктуру продовжилися.

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