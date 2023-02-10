На цей крок енергетики пішли через нестабільність в електромережі, спричинену обстрілами,

Дві з трьох атомних електростанцій знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через обстріли Росії, один з енергоблоків Хмельницької АЕС зупинили.

Як повідомили в МАГАТЕ, український регулятор поінформував організацію про те, що дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через поновлення обстрілів енергетичної інфраструктури країни.

"Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Ці події були підтверджені місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станції, і які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працюють належним чином", - йдеться у заяві.

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Масований ракетний удар РФ 10 лютого

У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області. З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

За даними Міністерства енергетики України, під час сьогоднішнього масованого удару окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

Прем'єр Шмигаль повідомив, що через російські ракетні і дронові атаки та окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три-чверті потужностей теплоелектростанцій.

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