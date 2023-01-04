Ціни на блакитне паливо показують тенденцію до зниження вже третій тиждень поспіль, цьому сприяє тепла зима в Європі.

Спотова ціна на газ в Європі на торгах 4 січня опустилася до рівня 66 євро за МВт-год, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну.

Як свідчать дані біржі ICE, ціна найближчого (лютневого) ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 735 доларів за тисячу кубометрів, тобто до 66 євро за МВт-год.

Ціни на блакитне паливо показують тенденцію до зниження вже третій тиждень поспіль. Цьому сприяє тепла зима в Європі.

Відео дня

Падіння ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій в Європі виробляють її з газу, а для України можливість докупити в Європі блакитне паливо за нижчою ціною.

Ситуація з газом в Європі:

25 серпня 2022 року ціна на газ у Європі сягала рекордної позначки – 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів. Блакитне паливо дорожчало на тлі повної зупинки поставок газу "Північним потоком" на початку вересня.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі назвали санкції "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Раніше країна-агресор погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі". Саме такою була відповідь РФ на встановлення граничної ціни на російську нафту - 27 грудня Володимир Путін підписав указ про заборону поставок нафти і нафтопродуктів іноземним юрособам і фізособам, якщо в контрактах передбачено введення стелі вартості.

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: