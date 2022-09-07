Ф'ючерси на нафту марки Brent впали нижче 90 доларів за барель

Ціни на нефту 7 вересня знизилися більш ніж на 3 долари до найнижчого рівня з 24 лютого. Падіння цін викликали побоювання через ризики рецесії і несприятливими даними китайської торгівлі.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 3,40 долара або на 3,66%, до 89,43 долара за барель, досягнувши найнижчого рівня з 3 лютого, і впавши нижче 90 доларів за барель вперше з 8 лютого.

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Американська нафта West Texas Intermediate впала на 3,42 долара, або 3,94%, до 83,46 долара, досягнувши найнижчого рівня з вторгнення Росії в Україну.

"Привид спаду попиту в західному світі наближається до того, щоб стати реальністю, оскільки стрімке зростання інфляції і підвищення процентних ставок підривають споживання", - пояснив аналітик PVM Стівен Бреннок.

Імовірність рецесії збільшила зупинка російського газопроводу"Північний потік-1".

Раніше ціни підтримали погрози президента РФ Володимира Путіна припинити всі поставки нафти і газу. Аналітики вже очікують, що пропозиція нафти буде обмежена в останньому кварталі поточного року.

Зупинка Північного потоку - що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

У свою чергу Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повній зупинці прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

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