Група скоротить видобуток на 100 000 барелів на день в наступному місяці, повернувшись до серпневого рівня.

ОПЕК+ погодилася на символічне скорочення поставок нафти в жовтні, що є несподіваним кроком, який показує, що альянс прагне стабілізувати світові ринки після того, як нестійкий економічний фон спровокував найтриваліше падіння цін за два роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

"ОПЕК+ повертається в режим спостереження за цінами", - сказав Білл Фаррен-Прайс, глава відділу макроекономічних досліджень в Enverus.

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Група скоротить видобуток на 100 000 барелів на день в наступному місяці, повернувшись до серпневого рівня. У своєму заключному комюніке картель також підкреслив, що готовий у будь-який час скликати ще одну міністерську зустріч для обговорення подальших змін на ринку. Його наступні заплановані переговори відбудуться 5 жовтня.

Як пише видання, це рішення повністю скасовує вересневе підвищення, яке було зроблено у відповідь на заклики президента США Джо Байдена допомогти знизити ціни на нафту.

Це може стати тривожним сигналом для країн-споживачів, оскільки вони борються з інфляційним тиском нафти за ціною 95 доларів за барель і перспективою енергетичної кризи взимку. Ринки знаходяться на шляху до посилення, оскільки Європейський союз вводить санкції проти російської нафти у зв'язку з її вторгненням в Україну.

ОПЕК+ і ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія, з 14% світового нафтовидобутку).

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

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