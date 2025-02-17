Угода з дияволом підніме економіку Європейського союзу.

Нинішня зима відновила в Європі дебати щодо енергоресурсів через високі ціни на газ. Європейські чиновники все частіше поглядають на "блакитне паливо" з Російської Федерації.

Видання The Economist пише, що зниження рахунків за електроенергію може оживити європейську промисловість і заспокоїти домогосподарства на тлі рекордних цін на газ.

Ярі Стен з банку Goldman Sachs прогнозує, що закінчення війни може призвести до зростання європейського ВВП на 0,5%, причому переважно за рахунок дешевшого газу. Відновлення поставок "блакитного палива" також може підштовхнути Володимира Путіна до укладення мирної угоди, вважають деякі чиновники.

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Позиція Єврокомісії полягає в тому, що вона "ніяк не пов'язує" відновлення російських постачань із мирними переговорами щодо України. Ба більше, Єврокомісія заявила, що її мета - до 2027 року повністю відмовитися від імпорту російського газу і нафти.

Наразі ЄС отримує з Росії лише 10% газу, тоді як 2021 року цей показник становив 45%. Водночас Москва не може перенаправити більшу частину своїх поставок, що призводить до великих фінансових втрат. У 2022 році продажі палива становили 13% її федерального бюджету, а тепер - лише 8%.

На крейсерській швидкості ЄС споживає близько 320 млрд куб. м газу на рік. Обсяг сховищ блоку, що становить близько 115 млрд куб. м, еквівалентний третині цього обсягу. Коли почалася зима, сховища були майже повні. Морози змусили ЄС споживати більше газу, а поповнювати запаси складно через перебої з поставками. Наразі сховища блоку заповнені лише на 48% порівняно з 66% у 2024 році. Високі ціни змушують промисловість скорочувати виробництво.

Серйозніша проблема виникне цього літа. Згідно з правилами ЄС, сховища 1 листопада мають заповнити на 90%. Зазвичай запаси поповнюються в період з квітня по жовтень. Цього року Європі доведеться закуповувати більше, ніж зазвичай у період, коли Азія масово поповнюватиме запаси. У результаті ціна на газ цього літа буде вищою за ціну на газ для наступної зими, що робить зберігання палива невигідним.

Відновлення поставок через Україну допомогло б. Крім того, це призвело б до зниження цін по всій Європі за рахунок зменшення конкуренції за поставки. З моменту заяв Трампа про мир шляхом переговорів ціни на TTF впали на 9%.

За словами Анни-Софі Корбо з Колумбійського університету, повернення 15 млрд куб. м може призвести до зниження цін на TTF на третину порівняно з недавнім піком. На думку банку MUFG, ціни можуть знову впасти вдвічі до 2026 року, якщо транзит через Україну відновитися.

Також існує фактор Трампа. З одного боку, президент США хоче, щоб Європа закуповувала більше американського СПГ. Повне відновлення російських поставок може обрушити ціни, що призведе до того, що американські бурові будуть нерентабельними, а мільярди доларів інвестицій у проєкти СПГ стануть марними. З іншого боку, Трамп хотів би отримати Нобелівську премію миру, і повернення газу з РФ у рамках мирної угоди може бути ціною, яку варто заплатити.

Російський газ у Європі - головні новини

Європейські урядовці обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу до ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні.

Крім того, 10 лютого ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня за останні два роки. На цьому тлі Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у Європейському союзі.

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