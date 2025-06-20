Україна планує до кінця року закачати до газосховищ щонайменше 4,6 мільярда кубометрів імпортного газу.

Через російські удари по об’єктах газовидобутку, Україна буде змушена збільшити імпорт "блакитного палива". Про це під час години запитань до уряду, трансляцію якої введе нардеп Ярослав Железняк, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"По сховищах ситуація дуже складна, дійсно складна… Безумовно у цьому році будемо імпортувати набагато більше газу", - повідомив голова енергетичного відомства.

Втім очільник Міненерго додав, що наразі укладено контракти на постачання майже 3 мільярдів кубометрів газу, "які підтверджені фінансово". Він запевнив, що ризику дефіциту газу в Україні немає, і українці не замерзнуть.

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"Газом ми будемо забезпечені обов’язково в необхідному обсязі, зокрема і для генерації електроенергії, якщо буде потрібно збільшувати генерацію на газу", - зазначив міністр

Запаси газу в Україні - головні новини

Станом на 6 червня 2025 року запаси газу в газосховищах перевищили 7 мільярдів кубометрів - мінімальний обсяг накопиченого "блакитного палива" за 11 років.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев висловив думку, що для проходження опалювального сезону Україна має щонайменше накопичити у газосховищах 13,5 мільярдів кубометрів газу.

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