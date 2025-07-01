Зростання тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики.

Тарифи на комунальні послуги для населення в Україні нижчі за ринкові. При цьому на підвищення цін на опалення та гарячу воду діє мораторій, хоча електроенергія подорожчала.

"Попри ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ", - ідеться в меморандумі Міжнародного валютного фонду.

На цьому тлі у Фонді вважають, що Україні потрібен план із формування сталого комунального сектору в післявоєнний період. Зазначається, що в рамках цього підходу тарифи на комунальні послуги мають покривати реальні витрати і враховувати соціальні аспекти, щоб захистити вразливі верстви населення.

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Також у документі зазначено, що зростання тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики, полегшити боргове навантаження, стимулювати конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії та мотивувати до підвищення енергоефективності.

Комунальні тарифи - останні новини

Електроенергія для населення подорожчала з 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кіловат. Пізніше тимчасова слідча комісія парламенту визнала це підвищення економічно необґрунтованим.

За даними Держстату, в Україні за рік - із травня 2024-го до травня 2025-го року - істотно зросла вартість комунальних послуг, але тарифи на деякі послуги залишилися на колишньому рівні,

За її даними, найсуттєвіше подорожчала електроенергія - на 63,6%. На "почесному" другому місці квартплата - плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5% і замкнула "призову трійку".

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