Ціна газу на TFT в Нідерландах впала до 24,17 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів).

Європейський ціни на природний газ впали до найнижчого рівня більш ніж за два роки.

Як повідомляє Bloomberg, ціна газу на TFT в Нідерландах впала до 24,17 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів), продемонструвавши найтриваліше зниження з 2007 року, падаючи протягом восьми тижнів.

Як зазначається в матеріалі, зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться, а обвал цін на газ став різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої в минулому році ціни досягли безпрецедентного рівня.

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Станом на 6 травня 2023 року ціни на газ в Європі впали до рівня липня 2021 року.

15 травня 2023 року європейські ціни на газ знизилися до найнижчого рівня з літа 2021 року. Європейські ціни на газ досягали позначки в 100 євро за мегават-годину та знизилися до 35 євро за МВт-год, або 398 дол. за тис. куб. м.

Станом на 18 травня 2023 року вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче $350 за 1 тис. куб.

Станом на 25 травня 2023 року вперше за два роки ціни на газ в Європі впали до психологічного мінімуму. У Європі біржові ціни на газ опустилися нижче $300 за 1 тис. куб. м, Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до $297,06 за 1 тис. куб. м, або €26,8 за МВт•год.

29 травня 2023 року вперше за два роки в Європі ціни на газ перетнули психологічну позначку. Трейдери не виключають, що короткострокові ціни можуть цього літа піти в мінус.

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