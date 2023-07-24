Як звітує МАГАТЕ, військове обладнання, військова техніка розташовані в турбінних відділеннях енергоблоків№ 1, 2, 4.

Представники постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не мають можливості перевірити всі важливі для безпеки станції системи та обладнання.

Як повідомляє "Енергоатом", за словами в.о. Голови Держатомрегулювання Олега Корікова, між запитами МАГАТЕ на доступ до тих чи інших систем і обладнання та фактичною перевіркою проходить доволі значний час. І цей час окупанти можуть використовувати для певних маніпуляцій задля введення представників МАГАТЕ в оману.

"Як звітує МАГАТЕ, військове обладнання, військова техніка розташовані в турбінних відділеннях енергоблоків №№ 1, 2, 4. Втім перевірити, що всередині цих тентованих вантажівок, представники МАГАТЕ не можуть: російські окупанти не надають такої можливості. Також окупанти обмежують доступ до обладнання і систем, важливих для безпеки", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Коріков також додав, що загарбникам вочевидь є що приховувати, адже рівень мілітаризації ЗАЕС значно зріс.

Ситуація на ЗАЕС

Станом на 14 липня 2023 року на ЗАЕС перебували близько 500 окупантів. Вони зберігають на станції військову техніку і боєприпаси, а також замінували дахи корпусів, де знаходяться реактори.

Військовий аналітик Sky професор Майкл Кларк вважає, що ця вибухівка може бути там для імітації українського обстрілу.

За словами глави ГУР Кирила Буданова не можна виключати провокацію ядерної катастрофи.

20 липня 2023 року повідомлялося про те, що росіяни не пускають інспекторів МАГАТЕ на дахи ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: