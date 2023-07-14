Російські загарбники використовують майданчик окупованої станції для зберігання боєприпасів та обстрілів.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС зараз перебувають близько 500 росіян. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Близько 500 російських військових і працівників "Росатому" перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким мінували і мінують станцію", – заявив він.

Глава ОВА наголосив, що російські загарбники використовують майданчик окупованої станції для зберігання боєприпасів. Також звідти ворог гатить по населених пунктів Запорізької та Донецької областей, знаючи, що Україна не битиме у відповідь, щоб не порушувати гуманітарні конвенції.

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Ситуація на ЗАЕС

У червні у розвідці повідомили, що російські загарбники затвердили план теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Зокрема, за словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, прискорити катастрофу противник може за допомогою технічних засобів.

Про загрозу провокацій на ЗАЕС попереджали і в Генеральному штабі ЗСУ. Військові повідомляли, що на крівлі двох енергоблоків росіяни розмістили невідомі предмети, схожі на вибухові пристрої.

Пізніше зʼявилися супутникові знімки, на яких були зафіксовані невстановлені білі предмети на даху ЗАЕС.

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