Герман Галущенко зазначив, що Москва буде робити те, що їй дозволять.

Санкції проти ядерної галузі Російської Федерації можуть повернути Москву за стіл переговорів щодо звільнення Запорізької АЕС. Кремль зайде так далеко, як йому дозволять.

"Відповідальність за можливу катастрофу на ЗАЕС несе країна, яка почала війну, яка окупувала станцію. Можна очікувати від росіян будь-якої поведінки. Вони можуть зайти так далеко, наскільки цивілізований світ дозволить їм це зробити", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

При цьому він зазначив, що головне завдання зараз - змусити окупантів піти зі станції.

Відео дня

"Будь-які ігри з атомною енергетикою - це загроза для сотень тисяч людей, які можуть піддатися радіоактивному впливу. Це діти, люди похилого віку. Очевидно, що не можна допустити будь-якого інциденту на станції, за певних сценаріїв наслідки аварії можуть відчути і сусідні з Україною країни", - підсумував чиновник.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Російські військові захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Некомпетентний персонал станції з РФ піддає весь світ загрози ядерної катастрофи.

У свою чергу Київ неодноразово заявляв, що безпека на станції може гарантувати тільки контроль України на ній. Зазначається, що росіяни замінували дахи корпусів реакторів.

Вас також можуть зацікавити новини: