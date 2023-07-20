Агентство продовжує звертатися до росіян щодо доступу.

Російські військові на ЗАЕС, досі не пустили інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на дахи енергоблоків тимчасово окупованої РФ Запорізької атомної електростанції.

У своїй заяві МАГАТЕ повідомляє, що інспекторам "ще не надали запитаний доступ на дахи реакторів та їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес. Агентство продовжує запитувати такий доступ".

За даними агентства, в машинних залах енергоблоків № 1, 2 та 4 експерти бачили вантажівки. Однак видимих слідів вибухових речовин чи мін вони так і не виявили.

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Мінування ЗАЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 липня на ЗАЕС перебувало близько 500 окупантів. Вони зберігають на станції військову техніку і боєприпаси, а також замінували дахи корпусів, де знаходяться реактори.

Військовий аналітик Sky професор Майкл Кларк вважає, що ця вибухівка може бути там для імітації українського обстрілу.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, провокація ядерної катастрофи може стати крайнім "аргументом" і кроком відчаю росіян перед деокупацією Запорізької області.

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