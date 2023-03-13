Президент України зазначив, що держава продовжує готуватися до наступного опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський констатував, що ситуацію з енергетикою на території держави вдалося нормалізувати. Нагадаємо, що чимало українських міст було знеструмлено через ракетну атаку РФ 9 березня.

Як відзначив гарант України в рамках свого відеозвернення в понеділок, 13 березня, такі позитивні новини стали відомі в ході проведення відповідних координаційних нарад.

"Окремо обговорили ситуацію в енергетиці - вона нормалізована. Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців - відповідно до можливостей генерації", - зазначив Зеленський.

Він додав, що триває підготовка до наступного опалювального сезону - йдеться як про накопичення ресурсів, так і про новий захист українських енергетичних потужностей.

Аварії на українських енергооб'єктах через ракетний удар РФ

Нагадаємо, що через останній масований ракетний обстріл РФ (9 березня) в українській енергетичній системі знову утворився дефіцит електроенергії через аварійні відключення, пов'язані з ремонтом пошкоджених ліній мережі. Зокрема, в ДТЕК повідомляли про пошкодження чотирьох станцій.

Це призвело до нових аварійних відключень світла по Україні. Зокрема, у Київській, Харківській, Одеській та інших областях України.

Нещодавно глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що до наступного зимового сезону, Україна буде готова відбивати ракети, націлені на знищення наших енергооб'єктів.

Раніше він зазначав, що всього в результаті російських ракетних атак і запуску дронів країна втратила 44% атомної генерації й три чверті потужностей теплоелектростанцій.

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