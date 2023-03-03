Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що багато стацій, які генерують електрику та тепло, вже мають системи протиракетного захисту.

В Україні в наступному опалювальному сезоні енергетичні об'єкти, зокрема розподільні мережі, матимуть зовсім інший рівень фізичної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на прес-конференції.

Він зазначив, що одним з основних завдань уряду є відновлення та захист від військових ризиків енергетичних об'єктів.

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"Має бути захист нашої енергетичної інфраструктури, розподільних підстанцій. Вони матимуть зовсім інший рівень фізичної безпеки на наступний опалювальний сезон. Ми над цим активно працюємо", - сказав він.

За словами Шмигаля, під час поточного опалювального сезону ворог випустив по об'єктах енергетичної інфраструктури понад тисячу ракет та дронів. Він додав, що російські війська завдавали ракетних ударів переважно по розподільних станціях, і велика частина пошкоджень в генерації – це блоки, турбіни або обладнання електростанцій.

"Ми вже розробили відповідні проекти захисту - від бетонних шелтерів до заглиблення під землю на достатній рівень для того, щоб ані дрони, ані ракети не пошкодили розподільну мережу, розподільну підстанцію", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що для захисту генеруючих станцій розробляються технологічні рішення. Багато стацій, які генерують електрику і тепло, вже мають системи протиракетного захисту.

Удари по інфраструктурі України

Росія намагається знищити критичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року. Через постійні ракетні удари, укранські міста були змушені ввести режими відключення електроенергії. Через обстріли Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Попри всі зусилля ворога, вже 1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

Станом на 2 березня 2023 року дефіцит потужності в енергосистемі вже не прогнозувався.

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