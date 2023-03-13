У частині Бучанського району відбуваються відключення згідно з графіками.

На Київщині частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії через обмежену можливість енергооб’єктів передавати електрику. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

"У частині Бучанського району Київської області відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цього району", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, розміщеними на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

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Ракетний удар по Україні 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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