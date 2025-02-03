Зазначається, що рішення є наслідком низки чинників, зокрема російської атаки.

Графіки відключень світла в понеділок, 3 лютого, запровадили в низці областей України. Йдеться про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримано команду на ведення 1-2 черги ГАВ", - ідеться в повідомленні Полтаваобленерго.

Своєю чергою в "Кіровоградобленерго" вказали, що графіки аварійних відключень діють в області з 8:30.

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При цьому АТ "Сумиобленерго" повідомило, що також з 8:30 3 лютого відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень.

"Причина застосування графіків аварійних відключень - перевантаження в мережі", - уточнили в компанії.

У ДТЕК повідомили про застосування екстрених відключень у Дніпропетровській і Донецькій областях.

Відключення світла в Україні - прогноз експерта

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що українці наразі не стикаються з вимкненнями світла через теплу погоду, але на Україну насувається антициклон з арктичним холодом.

За його словами, з 5 лютого прогнозуються морози до -16℃, і холодна погода може протриматися до 10 лютого, що призведе до дефіциту в енергосистемі.

Зі свого боку НЕК "Укренерго" заявило, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв'язку з похолоданням немає.

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