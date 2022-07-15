10 липня Канада дала добро на відправку турбін для "Північного потоку".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну уряд Канади запровадив додаткові санкції проти країни-окупанта.

Про це повідомляє прес-служба канадського МЗС.

Санкції введено проти нафтогазового і промислового секторів Росії. Таким чином були розширені введені раніше обмежувальні заходи в цій сфері.

З 15 липня заборонено надання виробничих послуг російським підприємствам нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості.

Громадянам і компаніям Канади заборонено надавати РФ або будь-якій фізособі промислові послуги, які пов'язані з чорною металургією, виробництвом готових металевих виробів, комп'ютерів, електроніки, оптики, електрообладнання та транспортних засобів, а також промислові послуги в області наземного транспорту і транспортування по трубопроводах.

Скандал з турбіною Siemens:

10 липня Канада дала добро на відправку турбін, які перебували в ремонті на заводі "Дорваль", і які Німеччина вимагала для забезпечення роботи газопроводу "Північний потік-1". Своєю чергою Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики висловило глибоке розчарування у зв'язку з рішенням Уряду Канади щодо турбін.

При цьому в Євросоюзі заявили, що не бачать порушення санкцій у рішенні Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для установки на російський газопровід.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

13 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що турбіни "Північного потоку-1" ремонтуватимуть у Канаді протягом двох років.

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