Раніше Канада вирішила зробити виняток із санкцій і повернути Німеччині турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

Євросоюз не бачить порушення санкцій у рішенні Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для встановлення на російський газопровід "Північний потік-1".

Про це заявив речник Єврокомісії Тім МакФі під час брифінгу в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Ми пильно слідкуємо за ситуацією і взяли до уваги, що Канада вирішила повернути цю турбіну Німеччині. Одним із виправдань було використане те, що Росія зменшить постачання газу по "Північному потоку-1". Щодо санкцій, хочу нагадати, що вони не стосуються матеріалів і технологій, пов’язаних із природнім газом", - сказав МакФі.

Сполучені Штати також висловили підтримку рішенню Канади повернути турбіну Німеччині.

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також допоможе протистояти спробам Росії використовувати енергетику як зброю", - сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

При цьому він додав, що США і союзники залишаються віддані зусиллям щодо зменшення залежності від російських енергоресурсів і подальшого скорочення доходів Росії від їхнього продажу.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виняток із запроваджених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіни, які необхідні для обслуговування газопроводу "Північний потік" і на даний час проходять технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить німецькій компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині кажуть, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня. 8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Україна з самого початку виступала проти передачі Канадою турбіни "Газпрому", заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики висловили глибоке розчарування у зв'язку із рішенням Канади. Українська сторона нагололошує, що передача турбіни "Північного потоку-1" дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи.

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