Занадто багато країн-членів ЄС "не можуть досить швидко пристосуватися" до життя без російського газу.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації не включатиме обмеження на постачання російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, передає Reuters.

За його словами, занадто багато країн-членів ЄС "не можуть досить швидко пристосуватися" до життя без російського газу.

Тому в сьомий пакет входитимуть вже раніше анонсовані санкції проти російського золота, розширення списку товарів подвійного призначення і персональні санкції.

"Готується сьомий пакет, і я думаю, що це хороший курс", - додав Фіала.

Також Фіала сказав, що чехи роблять все можливе, щоб скоротити свою залежність від російської енергії, "але цього не станеться цієї зими".

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу з Росії. Єврокомісія прогнозує, що Москва може різко припинити постачання енергоресурсів до кінця року.

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