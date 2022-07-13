Новий договір передбачає обслуговування шести одиниць турбін.

Договір щодо ремонту турбін "Північного потоку-1", який належить Росії, на території Канади охоплює два роки. Згідно з умовами угоди, в країні зможуть обслужити шість одиниць згаданого обладнання. Це набагато більша домовленість, ніж повідомлялося раніше.

Відповідною інформацією поділилося видання The Globe and Mail з посиланням на два джерела в канадській владі.

За відомостями порталу, Міністерство внутрішніх справ держави звільнило німецького промислового гіганта Siemens Energy від санкцій проти Росії на два роки. Це дозволить компанії відправляти турбіни для газопроводу "Північний потік-1" на підприємства Siemens Canada в Монреалі для регулярного ремонту і обслуговування. Один з чиновників підтвердив, що Канада залишила за собою право в будь-який момент відкликати звільнення від санкцій, яке отримала Siemens Energy.

За словами джерел, одну турбіну, що знаходилася в Монреалі через обмеження, відправлять до Європи. А інші п'ять надішлють на об'єкти Siemens Canada протягом двох років. Після ремонту та обслуговування турбіни транспортуватимуть до Німеччини, а звідти — до Росії. Через непрямий маршрут Канада зможе сказати, що не порушувала санкцій.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів висловила розчарування дворічним договором: "Доходи від газу і нафти безпосередньо підтримують російську армію. Тягнути навіть протягом двох років і показувати, що "Газпром" може отримати те, що він хоче, це небезпечний прецедент".

Нагадаємо, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка знаходилася на заводі "Дорваль" і не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок поставить Росію у переможну позицію і лише додасть проблем.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

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