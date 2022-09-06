За словами французького президента, Париж підтримує також запровадження на рівні ЄС так званого "податку на надприбуток" для енергетичних компаній.

Брюссель окреслив плани щодо обмеження цін на російський газ, щоб подолати енергетичну кризу й приборкати інфляцію, а також зменшити доходи Москви від експорту енергоресурсів для фінансування війни проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спільні закупівлі газу на європейському рівні допоможуть знизити витрати. Він також підтримав обмеження цін на російський газ, пише Financial Times.

Зокрема, енергетичне агентство Європейської комісії рекомендує державам-членам запровадити "надзвичайні обмеження оптових цін" на постачання газу та пропонує два варіанти для цього.

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Перший варіант передбачає введення граничної цін на російський газ, яка діятиме на всій території ЄС, або створення єдиної компанії, яка займатиметься закупівлею газу у РФ. Але в Брюсселі зауважили, що такі ініціативи можуть спровокувати "форс-мажорні обставини" у контрактах компанії з російським державним монополістом "Газпромом" і "можливу ескалацію геополітичної напруженості".

Другий варіант передбачає поділ країн-членів ЄС на "червону" і "зелену" зони, виходячи з того, наскільки їм загрожують перебої з постачанням газу. У "червоній зоні" ціни можуть бути обмежені, а в "зеленій зоні" залишатимуться "досить високими", щоб полегшити надходження газу до "червоної зони". Такий захід зменшить вплив на ціни на електроенергію, але буде "складним для адміністрування" та залежатиме від величезних зусиль з координації між державами-членами.

За словами французького президента, Париж також підтримує запровадження на рівні ЄС так званого "податку на надприбуток" для енергетичних компаній, які отримують завищені прибутки через те, як структурований енергетичний ринок Європи.

"Ми підтримуємо механізм внесків, який буде націлений на енергетичних операторів, чиї витрати на виробництво набагато нижчі від ціни продажу на ринках. Це найбільш послідовний [спосіб] уникнути спотворень між країнами ЄС, він найсправедливіший і ефективніший. Якщо такий підхід не матеріалізується на європейському рівні, то ми будемо змушені розглянути це на національному рівні", - сказав Макрон після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Зупинка "Північного потоку" - що відомо

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу "Північним потоком-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30%, майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

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