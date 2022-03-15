Електропостачання було відновлене після пошкоджень окупантами.

На Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання.

Про це у своєму Twitter повідомляє МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що знову було відновлено зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена "окупаційними військами"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин. 11 березня Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

13 березня на Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання. Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову змогли працювати у штатному режимі, не від резервного живлення. Але наступного дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена російськими окупантами.

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