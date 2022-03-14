Лінію, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджено окупантами після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її.
Про це прес-служба "Укренерго" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її", - йдеться в повідомленні.
Учора ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію, зазначає прес-служба.
Ремонтна бригада НЕК "Укренерго" вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження.
"Укренерго" наголошує, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення. Також від лінії, що живить атомну станцію, залежить електропостачання жителів міста Славутич.
Безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад "Укренерго" до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи загалом. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, які можуть стати її жертвами.
Як повідомляв УНІАН, через обстріли в Україні зранку 14 березня без світла залишилася понад тисяча населених пунктів.
Станом на 09:30 в "Енергоатомі" інформували, що діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.