"Укренерго" наголошує, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення.

Лінію, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджено окупантами після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її.

Про це прес-служба "Укренерго" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її", - йдеться в повідомленні.

Учора ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію, зазначає прес-служба.

Ремонтна бригада НЕК "Укренерго" вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження.

"Укренерго" наголошує, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення. Також від лінії, що живить атомну станцію, залежить електропостачання жителів міста Славутич.

Безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад "Укренерго" до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи загалом. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, які можуть стати її жертвами.

Як повідомляв УНІАН, через обстріли в Україні зранку 14 березня без світла залишилася понад тисяча населених пунктів.

Станом на 09:30 в "Енергоатомі" інформували, що діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: