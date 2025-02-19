Поставки нафти з Ірану до Китаю зросли в лютому. Це сталося після того, як трейдери згладили проблеми з логістикою, викликані посиленням американських обмежень.
Видання Bloomberg пише, що, за словами трейдерів, до стрибка призвело збільшення кількості передач із судна на судно, а також поява альтернативних терміналів прийому.
За попередніми даними аналітичної компанії Kpler, обсяг імпорту в лютому збільшиться до 1,74 млн барелів на день. Це на 86% більше, ніж у січні, і найвищий показник з жовтня.
Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, при цьому більшість вантажів відправляється на невеликі незалежні нафтопереробні підприємства. Торгівля, яка є ключовим джерелом доходу для Тегерана, зіткнулася з американськими санкціями, які посилила адміністрація Трампа.
Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США мають намір скоротити експорт нафти з Ірану до менш ніж 10% від нинішнього рівня.
"Китайці, а також, можливо, індійці, купують нафту, що підпадає під санкції, і це неприйнятно", - заявив Бессент.
Варто зазначити, що збільшення закупівлі іранської нафти відбулося на тлі серйозних проблем з поставками російської нафти через санкції Вашингтона.
Експорт російської нафти - останні новини
22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід для транспортування нафти до Китаю. У результаті плата за перевезення російської нафти ще більше зросла.
Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, а порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".
Пізніше стало відомо, що приватні термінали в Китаї приймають нафту з танкерів, які перебувають під санкціями США. Найбільші в країні покупці іранської та російської нафти знайшли способи обійти великих портових операторів, які побоюються санкцій.