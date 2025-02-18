Принаймні одне судно, що потрапило під санкції, досягло одного з приватних китайських причалів.

Приватні термінали в Китаї приймають нафту з танкерів, що перебувають під санкціями США. Найбільші в країні покупці іранської та російської нафти знайшли способи обійти великих портових операторів, які побоюються санкцій.

Видання Bloomberg пише, що Дун'їн, розташований у східній провінції Шаньдун, став ключовим портом приймання нафти після того, як державна компанія Shandong Port Group продала принаймні один термінал приватній особі.

Танкер Si He, який потрапив під санкції 10 січня, вивантажив понад 744 000 барелів російської нафти ESPO в Дун'їні минулого тижня.

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З'явилися й інші "гарячі точки", зокрема незалежний причал у Яншані, на південь від Шанхаю, і термінал у південному порту Хуейчжоу, який минулого місяця прийняв партію іранської нафти.

Приватні причали набули популярності після того, як минулого місяця Shandong Port Group закликала операторів відмовлятися від танкерів із "чорного списку", відреагувавши на посилення контролю з боку Вашингтона.

Спираючись на ці варіанти, так звані "чайникові" нафтопереробні компанії можуть продовжувати приймати дешеву сиру нафту, захищаючи при цьому китайських логістів і великих НПЗ.

Закупівлі Китаєм нафти з Росії та Ірану становили чверть від загального обсягу імпорту 2024 року, згідно з розрахунками Bloomberg. Однак посилення обмежень, введене Вашингтоном наприкінці минулого року, ускладнило торгівлю і змусило покупців проявляти винахідливість, щоб зберегти доступ до дешевої нафти.

Експорт російської нафти - останні новини

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід для транспортування нафти до Китаю. У результаті плата за перевезення російської нафти ще більше зросла.

Пізніше стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, а порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

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