США розширили санкції щодо суден, які обслуговували термінал у Козьміно.

Танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід. Цей крок необхідний, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти в Китай, який постраждав від санкцій США.

Видання Bloomberg пише, що причина, найімовірніше, у грошах. Фрахтові ставки на транспортування нафти ESPO з російського порту Козьміно до Китаю зросли більш ніж утричі після того, як США запровадили санкції проти танкерів, що використовують цей маршрут. Більшість суден - це афрамакси, місткість яких становить близько 750 000 барелів.

Згідно з даними відстеження суден, за цим маршрутом почали курсувати щонайменше два танкери, власники яких зареєстровані в Гонконзі. Неясно, чи є власники цих компаній росіянами.

Відео дня

Зміна маршруту - ознака того, що російські постачальники в торгівлі віддають перевагу далекосхідним маршрутам, каже Емма Лі, старший аналітик компанії Vortexa.

На початку цього місяця адміністрація Байдена, що йде, ввела агресивні санкції проти російської нафтової галузі, які торкнулися страховиків, трейдерів і приблизно 70% суден, що обслуговували Козьміно. Це поставило під загрозу експорт ESPO в обсязі 900 000 барелів на день і надало можливість іншим операторам суден.

Судно Jinjiang Experience завантажило майже 770 000 барелів з Козьміно 18 січня і, як очікується, прибуде до Тяньцзіня на півночі Китаю цього тижня.

Минулого тижня танкер Bhilva, який раніше не перевозив російські вантажі, прямував до Козьміно без вантажу, згідно з даними судноплавних компаній. Танкер здійснив розворот в Індійському океані і зараз йде через Малаккську протоку.

Судно Jinjiang Experience належить компанії Dayu Energy Holdings Co. і Maini - компанії Rong Yu Shipping Ltd., що базується в Гонконзі, а Bhilva - сейшельській компанії Tika Shipping Ltd., згідно з даними морської бази даних Equasis.

Експорт російської нафти - останні новини

Експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10% у 2024 році після ударів українських дронів, які пошкодили великі НПЗ, а також через зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину, що посилили тиск західних санкцій.

Водночас Китай закупив рекордний обсяг російської нафти 2024 року. Постачання з РФ склали 108,5 млн метричних тонн, або 2,17 млн барелів на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: